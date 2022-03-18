Vali Varol’dan Çanakkale Zaferi mesajı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Varol yayınladığı mesajda Çanakkale Zaferi’nin tarihte eşine az rastlanan bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bütün dünyaya göstermiş olan ecdadımızın elde ettiği zaferin simgesi olanve tarihimize altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin, 107. yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi; vatanın bütünlüğü, milletin egemenlik ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, bu vatanın evlatlarının neleri başarabileceğinin en güzel kanıtı; hiç kuşkusuz sonuçları itibariyle de tarihin akışını ve her şeyden önemlisi milletimizin kaderini değiştiren çok önemli bir başarıdır. Kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı savaş meydanında; imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi zafere taşımış; Çanakkale’de kurtuluş mücadelemizin temelleri atılarak tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanı canla, kanla ve imanla yazılmıştır. Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmış; Cumhuriyetimiz, Çanakkale gibi, Kurtuluş Savaşı gibi büyük mücadelelerin, büyük fedakarlıkların üzerine inşa edilmiştir. Tarih boyunca; egemenlik ve bağımsızlığını, millî birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda ödediği bedellerle destanlar yazan aziz şehitlerimiz, devletimizin varlığının güvencesi olarak milletimizin bağrında ebediyen yaşayacaktır. ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirten Aziz Milletimiz, ecdadından aldığı güçle 107 yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da vatanına, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkma azim ve kararlılığını gösterecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu cennet vatanı armağan eden atalarımızı, vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.