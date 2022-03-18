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Kaymakam Güneş, Güreşte Türkiye 3. Olan Aleyna’ya altın ödülü verdi

İHA

Kaymakam Güneş, Güreşte Türkiye 3. Olan Aleyna’ya altın ödülü verdi

Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş, Yozgat'ta düzenlenen okullar arası Serbest Güreş Türkiye şampiyonası Gençler (B) kategorisinde 43 kg'da Türkiye 3. olan Aleyna Nur Tekin'i altın ile ödüllendirdi.
Yeni yapılan Eleşkirt ilçe gençlik spor müdürlüğü hizmet binasına ziyarette bulunan Eleşkirt kaymakamı Murat Güneş ilçe gençlik spor müdürü Sabahattin Güzel’den ilçede yapılan gençlik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Yozgat’ta düzenlenen Türkiye okullar arası Serbest Güreş (B) kategorisinde Türkiye 3. olarak ilçenin gururu olan güreşin sultanı lakaplı Aleyna Nur Tekin’ altın hediye ederek genç güreşçisin başarısını onure etti. Burada bir konuşma yapan kaymakam Güneş ilçede bur tür başarıların olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek emeği geçenleri tebrik etti.
Başarılı sporcu Aleyna Nur Tekinden daha büyük başarıları duyacağının sözünü alan kaymakam Güneş Eleşkirt gençliğinin her şeyin en iyisine layık olduğunu söyledi.
Kaymakam Güneş beraberindeki Ağrı İl Gençlik Ve Spor Müdürü İsmail Çalgan , Personel Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Spor ve tesisler şube müdürü Cemil Budak ,Eleşkirt gençlik spor müdürü Sabahattin GÜZEL ve Eleşkirt Gençlik Merkezi Müdürü Osman SARI ile birlikte ilçede bulunan tesisleri gezdiler. Kapalı Spor salonunda fitness salonu ,yeni hizmet binası ,toplantı salonu masa tenisi alanlarında da incelemede bulunduktan sonra ödül programı sona erdi.

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