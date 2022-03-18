Çelebi: "Ağrı’ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çelebi: "Ağrı’ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız"

İHA

Çelebi: "Ağrı’ya sağlık alanında önemli yatırımlar kazandıracağız"

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaretinden sonra Ağrı iline birçok yatırımın kazandırılacağının bilgisini iletti.
Milletvekili Çelebi yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan talep ettikleri Ağrı ili için elzem olan birçok yatırım ve projenin hayata geçirileceğinin sözünü aldıklarını bildirdi
Ağrı’nın en güzel hizmetleri alması için gayretimiz devam edecek şeklinde konuşan Çelebi: “Son yıllarda ülkemiz de sağlık hizmetlerinde çok önemli mesafeler kat edildi. Bizlerde bu yatırımlardan ilimizin en iyi şekilde faydalanabilmesi için sağlık yatırımlarımızı hassasiyetle takip ediyoruz.
Bu kapsamda Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’yı ziyaret ederek, ilimizin sağlık sorunları, sağlık yatırımları ile doktor ve sağlık personeli ihtiyaçlarını ileterek, çözüm noktasında istişarelerde bulunduk.
Sayın Bakanımızdan, takip ettiğimiz projelerden tam destek aldık. Ağrı’mız sağlık alanında önemli yatırımlara daha kavuşacak.” DEDİ.
Milletvekili Çelebi açıklamasını şöyle sürdürdü;
Bu yatırımlar; Ağrı Merkez 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin içerisine yapılacak Radyoterapi Binasının yapım ihalesi 6 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Radyoterapi bölümüne yaklaşık piyasa değeri 50.000.000 TL olan Linac (Radyoterapi) cihazı tahsis edilecek.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp’ın taşınması işlemlerinin gerçekleşmesi için ek ödenek tahsis edildi.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanemize Radyoloji ve ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere Dijital Anjiyo Cihazı tahsis edilecek.
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 17 adet asansör yenileme ve tadilat işlemleri 17 Mart 2022 tarihinde yer teslimi yapılarak, yapımına başlanacak.
Ağız ve Diş Kliniklerinde eksik olan malzemeler tamamlanacak.
Sağlık hizmetlerimiz için büyük önem arz eden yatırımlar ile inşallah ilimizde kaliteli sağlık hizmeti sunumu artarak devam edecektir.
Ayrıca bu sene yatırım programına 10 sağlık tesisimiz alınarak ilimize kazandırılacak.
Bu önemli yatırımların Ağrı’mıza tekrar hayırlı olmasını diliyor, ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, emek veren tüm bakanlık yetkililerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Biz hizmet edeceğiz. Ağrı’nın en güzel hizmetleri alması için gayretimiz devam edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi
YEREL HABERLER Ağrı’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma ...
Kaymakam Güneş, Güreşte Türkiye 3. Olan Aleyna’ya altın ödülü verdi
YEREL HABERLER Kaymakam Güneş, Güreşte Türkiye 3. Olan Aleyna’ya ...
Kardan yolu kapalı köydeki KOAH hastasına paletli ambulansla ulaşıldı 
YEREL HABERLER Kardan yolu kapalı köydeki KOAH hastasına paletli ...
Başkan Sayan’dan Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sayan’dan Çanakkale Zaferi mesajı
Vali Varol’dan Çanakkale Zaferi mesajı
YEREL HABERLER Vali Varol’dan Çanakkale Zaferi mesajı
Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri 65 yaşındaki hasta için seferber oldu
Hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti
YEREL HABERLER Hastalanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri yetişti
Kardan yolu kapalı mezrada hastalanan Helin bebek, paletli ambulansla alındı
YEREL HABERLER Kardan yolu kapalı mezrada hastalanan Helin bebek, ...
Ağrı'da öğretmenlere yönelik satranç eğitimi kursu açıldı
YEREL HABERLER Ağrı'da öğretmenlere yönelik satranç eğitimi kursu ...
AK Parti İlçe Başkanı Taner Kazak oldu
YEREL HABERLER AK Parti İlçe Başkanı Taner Kazak oldu
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, İspanya’ya gidecek olan öğrencileri yolcu etti
YEREL HABERLER Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek, İspanya’ya gidecek ...
Ağrılı çocuklar Anıtkabir’de
YEREL HABERLER Ağrılı çocuklar Anıtkabir’de
Ağrı'da yepyeni bir eğitim ortamı için çalışmalar başlandı
YEREL HABERLER Ağrı'da yepyeni bir eğitim ortamı için çalışmalar ...
Ağrı'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ağrı'da eğitime kar engeli

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.