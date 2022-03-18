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AİÇÜ’de akademik teşvik ödülü ve cübbe giyme töreni yapıldı

İHA

AİÇÜ’de akademik teşvik ödülü ve cübbe giyme töreni yapıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve IC Vakfı işbirliğiyle “Akademik Teşvik Ödülü ve Cübbe Giyme Töreni” yapıldı.
AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda gerçekleşen programa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yanı sıra Ağrı Belediye Başkan Vekili Reşit Acarbay, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, İbrahim Çeçen (IC) Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, kurum müdürleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve idari personel katıldı.
Akademik Teşvik Ödülü ve Cübbe Giyme Töreni'nde konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bilimin Sevgiyle Buluştuğu Üniversite” parolası ile çıkılan yolda Üniversitemiz, eğitimöğretim, araştırmageliştirme ve toplumsal katkı alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerle yeni YÖK vizyonuna uygun olarak hedeflerine emin adımlarla ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Üniversitemizin her mensubu, büyük bir azimle yürüttüğü bilimsel faaliyetlerle Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlamaya devam etmektedir. Üniversitemizdeki tüm akademisyenlerin azimle ve çalışma heyecanıyla aziz milletimize ve vatanımıza daha iyi hizmet etmek için ekip ruhu ile çalışmaya devam edeceğine kalpten inanıyor, bilime katkı sağlayan yayınları ile bilim çıtasının yükselmesinde emeği bulunan tüm mesai arkadaşlarıma ve bizlere her konuda destek olan IC Vakfına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Üniversitemizin akademik performansından kısaca bahsetmek istiyorum. Artık Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin ismini dünyadaki önemli değerlendirme sıralamalarında gördüğümüzü gururla ifade etmek istiyorum. University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2021 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralamasında yaklaşık 30 bin üniversite arasında 2988’inci sıraya yükselen Üniversitemiz, Webometrics Dünya üniversiteler sıralamasında da 3526’ncı sırada yer alarak son 5 yılda her yıl ortalama 1000 sıra yukarıya çıktı. Böylelikle 85009000 sıralardan ilk 3 bin arasına girerek büyük bir başarıya imza attı” dedi.
Prof. Dr. Karabulut, çok saygın olan SCImago Journal Rank Yayın Değerlendirme Platformu’nun yaptığı dünya üniversiteleri sıralamasında ise dünyada önemli bir başarı elde ederek 798., ülkemizdeki 207 üniversitesi arasında da 59. sırada yer alan üniversitenin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Türkiye’deki en etkili ilk 10 bin bilim insanı kategorisine dahil olan akademisyen sayımızın her yıl artması bizleri mutlu etmektedir. Tüm bu gelişmeler memnuniyet ve umut verici bir durumdur. Bu başarıda katkısı olan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemizin başarısında büyük katkıları olan ve ödül almayı hak eden akademisyenlerimizi, TEKNOFEST’te danışmanlıklarını yaptıkları projenin Altın Kategoride yer alarak kazanılan büyük başarıda emeği olan hocalarımızı ve projeleri kabul edilen akademisyenlerimizi gönülden kutluyorum. Ayrıca bu yıl profesör ve doçent kadrosuna atanan hocalarımı da tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” diye konuştu.
IC Vakfı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Dinçer, ilk günden itibaren AİÇÜ’nün ve akademisyenlerin her konuda destekçisi olduklarını, Üniversite ve Ağrı için yapılabilecek her bilimsel çalışmaya her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Tören, başarılı akademisyenlere ödül verilmesi, Türkiye’de ilk 10 bin Bilim İnsanı Listesinde yer alan akademisyenlere Teşekkür Belgelerinin takdimi, TEKNOFEST kapsamında madalya alan ve projesi kabul edilen akademisyenlere ödüllerinin verilmesi, profesör ve doçent unvanı alan akademisyenlere cübbe giydirilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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