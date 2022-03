Vali Varol, şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verdi

Ağrı Valiliğince, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıldönümü münasebetiyle şehit aileleri ve gaziler için yemek programı düzenlendi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Burçin Uysal Öğretmenevi’nde düzenlenen yemek programında şehit aileleri gazilerle bir araya geldi.

Programa Vali Varol’un yanı sıra 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan Vekili Reşit Acarbay, Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemek Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Varol, “Çanakkale Zaferi sıradan bir zafer değildir. Ecdadımızın canıyla, kanıyla ve imanıyla yazdığı bir destandır. Ecdadımız ortaya koyduğu mücadele ile sadece kendi tarihinde yeni bir sayfa açmamış, aynı zamanda dünya tarihinin de değişmesine vesile olmuştur. Milli birlik ve beraberliğimiz ile canımız da dahil olmak üzere sahip olduğumuz her şeyi feda etme noktasında gösterdiğimiz irade sayesinde bin yıllık mücadelemizde tüm zorlukları aşarak bugünlere gelebildik. Ecdadımızdan aldığımız güç ile bundan sonrasında da aynı irade ve duygularla karşılaştığımız her türlü zorluğu aşacağımıza olan inancımız tamdır” dedi.

Program yemeğin ardından edilen duayla sona erdi.

