Ağrı'da köylülerin ulaşımı sağladıkları 'kar tüneli'ne çığ düştü

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl köyünde geçen hafta ulaşımın sağlanması için açılan 20 metre uzunluğundaki 'kar tüneli'ne çığ düştü. Tünel kapanırken, ekipler, iş makineleriyle yeni bir tünel daha açtı

Eleşkirt ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl köyü yoluna 9 Mart'ta çığ düştü. Tonlarca karın biriktiği yolu temizlemekte zorlanan İl Özel İdaresi ekipleri, 10 Mart'ta 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde kardan tünel açarak köylülerin ulaşımını sağladı. Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgeye dün yine çığ düşmesi sonucu kardan yapılmış tünel kapandı. Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle tonlarca karın altında 20 metre uzunluğunda 10 metre yüksekliğinde yeni bir tünel daha açtı. Köyün dış dünyayla bağlantısı, açılan tünelle yeniden sağlandı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-03-19 11:15:06



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