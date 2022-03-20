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Ağrı’da Sağlık Hak Sen üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

İHA

Ağrı’da Sağlık Hak Sen üyeleri kahvaltıda bir araya geldi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası Ağrı Başkanlığı tarafından kahvaltı programı düzenlendi.
Özel bir restoranda gerçekleştirilen programa Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Duman, Sağlık Sen Ağrı Şube Başkanı Tugay Fevzioğlu, Büro Hak Sen Başkanı Muhammed Oruç, Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp ve sendika üyeleri katıldı. Programda konuşan Tugay Fevzioğlu, bugün değerli sağlık çalışanı arkadaşlarımızla birlikte sabah kahvaltısında buluştuk. Gündeme dair konuları ele alarak aile ortamında hep birlikte güzel vakit geçirdik. Gerek Sağlık HakSen üyeleri olsun gerekse kıymetli sağlık çalışanlarımız olsun davetimize icabet ettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.
Fevzioğu, konuşmasının ardından üyeleri ile tek tek ilgilendi.

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