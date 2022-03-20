Yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik mücadele

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Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan Sevgül Daşdemir (42), sağlık ekiplerinin 7 saatlik zorlu mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Nallıkonak köyü Güllüce mezrasında şidetli baş ağrısı, ateş ve kusma şikayetleri başlayan Sevgül Daşdemir´i yoğun kar ve tipinin yolu kapatması sonucu hastaneye götüremeyen eşi İhsan Daşdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 1'i paletli 2 ambulansla yolun açık olduğu Nallıkonak köyü mevkisine kadar giden ekipler, kalan 5 kilometrelik yolda yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen paletli ambulansla ilerleyerek mezraya ulaştı. Daşdemir´e evde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, hastayı yolun açık olduğu yerde bekletilen ambulansa teslim etti. Ekiplerin 7 saatlik zorlu çalışması sonucu Hamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevgül Daşdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhsan Daşdemir de eşini hastaneye ulaştıran sağlık ekiplerine teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-03-20 14:08:02



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