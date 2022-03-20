Ağrı'da eğitime kar engeli

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Ağrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçedeki taşımalı ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay, il merkezindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün ile ara verilmiştir"denildi.

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