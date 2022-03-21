Kar tanelerinden görsel şölen

Ağrı’da her biri farklı şekillerde olan kar taneleri bir araya gelerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kış mevsiminin en belirgin yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent yeniden beyaza büründü. Her biri farklı şekilde olan kar tanelerinin bir araya gelerek oluşturduğu manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.