Kar tanelerinden görsel şölen

Ağrı’da her biri farklı şekillerde olan kar taneleri bir araya gelerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kış mevsiminin en belirgin yaşandığı illerin başında gelen Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kent yeniden beyaza büründü. Her biri farklı şekilde olan kar tanelerinin bir araya gelerek oluşturduğu manzara, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.