İshak Paşa Sarayı, son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İshak Paşa Sarayı, son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

İHA

İshak Paşa Sarayı, son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kartal yuvası görünümü, mimari ve tarihsel özelliğiyle dikkati çeken İshak Paşa Sarayı, 2021 yılında 226 bin 600 kişiyi ağırlayarak son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.
Tarihte “Medeniyetler geçidi” olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Topkapı’dan sonra en büyük saray olan İshakpaşa Sarayı, kalorifer sistemi, geçmişte kullanılan tuvalet sistemi, kartal yuvası görünümü ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her yerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshakpaşa Sarayı, 2021 yılında 226 bin 600 kişiyi ağırlayarak son 9 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Ayrıca, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yanı sıra Beyazıt Camisi, Urartu Kalesi ve İslam mutasavvıfı Ahmedi Hani'nin türbesine de ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,“'Medeniyetler Geçidi' olarak bilinen, ecdat yadigarı Tarihi İshak Paşa Sarayı’na ziyaretçi akını UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de yer alan Ağrı’daki tarihi saray, pandemiye rağmen 2021’de 226 bin ziyaretçi ağırlayarak son 9 yılın ziyaretçi sayısı rekorunu kırdı" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Ağrı'da tefeci operasyonu: 16 gözaltı
Ağrı’da tefecilik operasyonlarında 16 kişi gözaltına alındı Yüklü miktarda nakit para, ziynet eşyası, çek ve senet ele geçirildi
YEREL HABERLER Ağrı’da tefecilik operasyonlarında 16 kişi gözaltına ...
AİÇÜ’de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER AİÇÜ’de Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı
Kar tanelerinden görsel şölen
YEREL HABERLER Kar tanelerinden görsel şölen
Ağrı'da eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Ağrı'da eğitime kar engeli
Yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik mücadele
YEREL HABERLER Yolu kapalı mezradaki hasta için karla 7 saatlik ...
Ağrı ilkbaharda yeniden beyaza büründü
YEREL HABERLER Ağrı ilkbaharda yeniden beyaza büründü
Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri hasta kadın için seferber oldu
Ağrı’da Sağlık Hak Sen üyeleri kahvaltıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Ağrı’da Sağlık Hak Sen üyeleri kahvaltıda bir araya ...
Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den Bölek’e teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Ağrı Emniyet Müdürü Özen’den Bölek’e teşekkür plaketi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.