Kardan yolu kapalı mezradaki çocuk paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı



Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI'nın Hamur ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Aşağıyurt mezrasında düşerek kolunu inciten Baran Akbulut'un (15) hastaneye ulaştırılması için 112 acil sağlık ekipleri seferber oldu. Akbulut, köye giden paletli ambulansla evinden alarak hastaneye götürüldü.

İl merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Hamur ilçesine bağlı Süleymankümbet köyünün Aşağıyurt mezrasında yaşayan Baran Akpolat, evde kardeşleri ile oyun oynadığı sırada düşüp kolunu incitti. Çocuklarını, yolun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen aile, 112'yi arayarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Çağrı üzerine biri paletli 2 ambulansla köye doğru yola çıkan ekipler, yolun ulaşıma açık olduğu Süleymankümbet ve Karakazan köylerini birbirine bağlayan yol ayrımına geldi. Buradan 12 kilometrelik yolu paletli ambulansla giden ekipler, 2 metreyi bulan karda, yoğun tipiye rağmen mezraya ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan çocuk, yolun açık olduğu kısımda bekleyen diğer ambulansa nakledildi. Çocuk, ekiplerin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla Hamur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-03-22 16:27:38



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