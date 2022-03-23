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Ağrı’da minibüste düşürülen 100 bin lira değerindeki döviz ve altın sahibine teslim edildi

İHA

Ağrı’da minibüste düşürülen 100 bin lira değerindeki döviz ve altın sahibine teslim edildi

Ağrı’da toplu taşıma aracında altın ve döviz dolu çantasını kaybeden kadına eşyaları teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, Ağrı’da toplu taşıma aracını kullanan Rabia Özmen içerisinde altın ve döviz bulunan çantasını araçta unuttu. Döviz ve altın dolu olan çantasının yanında olmadığını fark eden Rabia Özmen kaybetmiş olabileceği yerleri tek tek inceledi. Ağrı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı şehir içi minibüste düşürmüş olduğu ihtimalini de göz önünde bulunduran Özmen buraya gelerek yetkililere durumu anlattı.
Ağrı Belediyesine bağlı izleme merkezi araç içinde bulunan tüm kameraları tek tek inceleyerek çantanın minibüste düşürüldüğü anı tespit etti. İzleme merkezinin titiz çalışması sonucunda çanta Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç’a teslim edildi. Başkan Yardımcısı Tunç çantayı kaybettiğini iddia eden kişiye çanta içerisinde bulunan döviz ve altınlar hakkında sorular sorarak teyit etti.
Kaybolan çantası bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Rabia Özmen yetkililerin titiz ve özverili çalışması için teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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