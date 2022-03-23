Genç kızın düşürdüğü takı ve döviz dolu çanta, kameralar izlenerek bulundu



Ramazan DEMİR /AĞRI, (DHA)AĞRI'da Rabia Özmen'in (23) minibüs içerisinde düşürdüğü ve içinde 100 bin liralık döviz ile altın bulunan çanta, belediye ekipleri tarafından araç kameraları izlenerek bulundu.

Ağrı'da yaşayan Rabia Özmen, içerisinde altın ve döviz bulunan çantasını kaybetti. Evinde bir süre çantasını aradıktan sonra sonuç alamayan Özmen, en son şehir içi yolcu minibüsüne bindiğini hatırlayınca Ağrı Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat etti. Ekiplere olayı anlatan Rabia Özmen, çantayı araçta düşürmüş olabileceğini belirterek yardım istedi. Genç kızın talebi üzerine şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan minibüslerin içerisindeki kameralar, ekipler tarafından incelemeye alındı. Görevliler, genç kızın çantasını düşürdüğü minibüsü tespit etti. İçerisinde bilezik, küpe, yüzük gibi takıların yanı sıra döviz bulunan çanta minibüste bulunarak, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç tarafından Rabia Özmen'e teslim edildi.

Kaybettiği için büyük üzüntü duyduğu takı ve dövizin bulunmasına çok sevindiğini söyleyen Özmen, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tunç ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-03-23 17:19:30



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