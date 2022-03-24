Ağrı'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

Ağrı Kardelen Anaokulunda 4 ile 5 yaşlarındaki öğrenciler arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi.

Kardelen Anaokulunda düzenlenen yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür yardımcıları İshak Hasanoğlu ve Edip Erdoğan, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Sunuculuğu öğretmen Sibel Yıldız'ın yaptığı yarışmada öğrenciler büyük bir öz güvenle sahneye çıkarak İstiklal Marşı'nın okuması ve hitabet hünerlerini sergiledi. İstiklal Marşı'nın 12 kıtasını okuyan öğrenciler, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Yarışmada jürilerin puanlamasının ardından dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Öğrencileri tek tek tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi. Yarışmayı hazırlayan öğretmenlere teşekkür eden Kökrek, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.