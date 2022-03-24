Başkan Sayan: “10 kadın kaptan arıyoruz”

On bir ayın Sultanı için geri sayım başladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şehir içi toplu taşımada kulanılan 10 otobüs için kadın şoför aradıklarını duyurdu.

Başkan Sayan Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu güzel otobüslerimizi kullanabilecek 10 bayan kaptan arıyoruz. Ağrı’da oturan cesur ve yetenekli bayan kardeşlerimizin müracaatını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.