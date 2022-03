Ağrı'da "Birlikte İngilizce" projesi ile 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Birlikte İngilizce" projesi kapsamında il genelindeki ortaokullarda görev yapan 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi.

Ağrı'da, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile öğretmenlerin mesleki ve alan gelişimlerinin, mesleki işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Birlikte İngilizce (English Together)" projesi kapsamında ortaokullarda görevli İngilizce öğretmenlerine yönelik her ay düzenli olarak seminerler veriliyor. Proje kapsamında eğitim alan 4 öğretmen tarafından il merkezi ve ilçelerdeki ortaokullarda görev yapan toplam 273 İngilizce öğretmenine yönelik ilk eğitim seminerleri tamamlandı. Proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Bu projemiz ile ortaokul İngilizce öğretmenlerimizin mesleki ve alan gelişimlerinin, mesleki işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir. Proje kapsamında öğretmenlerin bireysel öğretim uygulamaları hakkında düşünmeleri, kendi sorunlarını tespit etmeleri ve bu sorunlara birlikte çözüm bulmalarını sağlamak için Mesleki Öğrenme Topluluklarında birlikte çalışma becerileri desteklenmektedir. Söz konusu Mesleki Öğrenme Toplulukları, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının verimliliğini arttırmanın temel bir aracı olacak ve yeni öğretim tekniklerini uygulama konusunda kendilerini yetkin hissetmelerini sağlayacaktır. Bu doğrultuda tüm faaliyetler öğretmenlerin ihtiyaçları analiz edilerek geliştirilmekte ve öğretmenlerden gelen geri bildirimlere göre gözden geçirilmektedir" dedi.

İl genelindeki ortaokullarda görev yapan toplam 273 İngilizce öğretmenine seminerlerin verildiğini belirten Kökrek,"Projeye Ağrı ilimizden katılarak eğitici eğitimlerini tamamlayan dört öğretmenimiz aldıkları eğitim sonucunda görev yerlerindeki ortaokul İngilizce öğretmenlerine seminer vermişlerdir. Öğretmenlerimizden merkez ilçemizde Esra Kudu 68 katılımcıyla, Patnos ve Tutak’ta Serhat Biçer toplamda 107 katılımcıyla, Eleşkirt ve Hamur’da Abdullah Muhammed Melikoğlu toplam 48 katılımcıyla, Taşlıçay ve Diyadin’de Nursel Kaya toplam 50 katılımcıyla Mesleki Öğrenme Toplulukları çerçevesinde eğitimlerini gerçekleştirmişlerdir. İngilizce dilinde yürütülen bu seminerlerde katılımcı öğretmenler eğitmenlerimizin yönergeleri doğrultusunda aktif bir şekilde katılım göstererek grup çalışmalarına dahil olmuşlardır. Eğitimlerin asıl amacı doğrultusunda bölgedeki ortak problemler üzerinde durularak beyin fırtınası yöntemiyle çeşitli çözüm önerileri getirilmiş ve bunların okullarda uygulanması teşvik edilmiştir. Her ay düzenli olarak aynı katılımcı öğretmenler ile gerçekleştirilecek olan bu uzun soluklu projenin ilimizdeki ilk toplantıları katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisini toplamış, onları mesleki gelişim konusunda daha açık ve esnek bir hale getirmiştir. Bu Mesleki Öğrenme Toplulukları (Professional Learning Communities PLCs) yürütülmeye devam edilecek ve en nihayetinde önce öğretmen, sonra öğrencilerde olumlu etkileri belirgin bir şekilde görülecektir" ifadelerini kullandı.

