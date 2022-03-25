Ağrı’da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı yerini soğuklara bıraktı, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en etkili olduğu illerin başında gelen Ağrı'da, bir süredir etkili olan kar yağışı yerini soğuklara bıraktı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarının buzla kaplı olduğunu görünce camlarda temizlik yaptı. Su birikintilerinin donduğu ve yerlerde soğuk havanın etkisiyle buzlar oluşurken, evlerin çatılarında da buz sarkıtları meydana geldi.

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