AİÇÜ’de “Sesin Büyüsü, Bedenin Gücü” semineri düzenlendi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde (AİÇÜ) “Sesin Büyüsü, Bedenin Gücü” konulu seminer gerçekleştirildi.

AİÇÜ Kültür Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda AİÇÜ ve İbrahim Çeçen (IC) Vakfı tarafından düzenlenen programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol’un eşi Funda Varol, il protokolü, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Dinçer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Sesin Büyüsü, Bedenin Gücü” seminerinde konuşan TRT Spikeri Fatma Turgay, sesin sosyal iletişimdeki en önemli enstrümanlar arasında yer aldığını söyledi. Turgay, “Ses bir enerji türüdür. Ses titreşimle oluşur, titreşimi enerjiye dönüştürür. Sesimiz, aynı zamanda toplum içerisindeki pozisyonumuzu belirlemede rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Bu açıdan var olan ses problemleri hiç şüphesiz ki bireyin toplum içerisindeki algısında sıkıntılar yaratabilmektedir. Bunun yanı sıra beden dilinin doğru bir şekilde kullanımı kişinin iletişimin daha başarılı olmasına katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

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