Fransız gezgin çift Türkiye’ye hayran kaldı

Otizm ve down sendromlu çocuklara dikkat çekmek için Fransa’dan bisikletleriyle yola çıkan çift, Türkiye’ye hayran kaldı.

Otizmli ve down sendromlu çocuklara dikkat çekmek için Fransa'daki evlerini ve arabalarını satarak bisikletleriyle yola çıkan Emilie ve Davy Sanchis çifti, birçok ülke gezdikten sonra Türkiye’ye geldi. Burada da birçok şehri gezen Fransalı çift, rotasını Ağrı’ya çevirdi. Ağrı Dağı’nı ve Diyadin Kaplıcalarını görmek istediklerini söyleyen çift, gezdikleri ülkeler arasında en çok Türkiye’yi beğendiklerini belirtti.

Bisikletle dünya turuna çıkmak için evlerini ve arabalarını sattıklarını söyleyen Fransız gezgin Emilie, “İki yıl önce bisikletle dünyayı gezmeye karar verdik ve bunun için evimizi ve arabalarımızı sattık. Şimdi Davy’in ailesinin evinde kalıyoruz. Dünyayı bisikletle geziyoruz. Son durağımız Avusturalya olacak. Biz zihinsel engelli insanlar için bisiklet kullanıyoruz. Özellikle down sendromlu bireyler için. Down sendromu zihinsel engellin sembolü” dedi.



“Kendimizi burada çok güvende hissettik”

Gezdikleri ülkeler arasında en çok Türkiye’yi sevdiklerini ve burada kendilerini çok güvende hissettiklerini belirten Davy Sanchis ise, “Biz Ağrı’ya gelmeye karar verdik çünkü Ağrı Dağı’nı görmek istedik. Ben 20 yıldır Ağrı Dağı’nı görmeyi istiyordum. Seyahatimiz boyunca araba ve otobüs kullanmadık. Sadece bir kez feribota bindik Bodrum’dan Datça’ya gitmek için. Bisikletle gezmek insanları görmek için daha iyi. Bisikletin üzerindeyken dünyadaki çocukların sesini duyabiliyoruz. Ama arabayla kimseyi duyamayız ve insanların daveti için duramayız. Ben bunu söylemek istiyorum, Türkiye bizim favori ülkemiz oldu. Kendimizi burada çok güvende hissettik. Burada ilgi çok güzel ve çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.