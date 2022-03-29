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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol başkanlığında "Bir Sınıf Bir Koli" projesi imzalandı

İHA

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi arasında 2022 yılı Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Bir Sınıf Bir Koli" projesinin protokolü imzalandı.

Vali Varol başkanlığında "Bir Sınıf Bir Koli" projesi imzalandı

Ağrı Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kızılay Ağrı Şubesi arasında 2022 yılı Ramazan ayı için ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Bir Sınıf Bir Koli" projesinin protokolü imzalandı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Vali Dr. Osman Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı katıldı.
Protokole göre, il merkezinde bulunan tüm okullarda isteğe bağlı olarak Kızılay Ağrı Şubesi tarafından koliler bırakılacak. Boş bırakılan kolilere gönüllü idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından yapılan yardımlar yerleştirilecek. Kızılay Ağrı Şubesi ekipleri tarafından okullarda toplanan yardım kolileri il merkezindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Türk Kızılay'ın, insanların yardımlaşma duygusunun zirve yaptığı bir kurum olduğunu belirten Vali Varol, " İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Ağrı Kızılay Başkanlığımız bir araya gelerek, özellikle Ramazan ayına girmeye hazırlandığımız, manevi iklimimizin gerçekten çok önemli bir noktaya ulaştığı günlerde öğrencilerimizin bu iyilik kervanına katılması için yapılan bir çalışma. Çalışmanın formatı da güzel. Her sınıfımızın ihtiyaç sahibi bir aileye koli hazırlaması, daha sonra koliyi aileye takdim etmeleri, kendilerinin paylaşma dayanışma, özellikle Ramazan ayının maneviyat duygusu içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri bilinçlerini açacak, ciddi bir alışkanlık getirecektir. Devletimizin, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, yerel yöneticilerimizin zaten ciddi imkânları var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın normal zamanlarda da Ramazan ayında da yardım yapıyoruz. Yardımları çeşitli şekillerde sürdürüyoruz.
Bu vesile çocuklarımız gençlerimiz bu yardım kervanına katılacaklar. Belki çok erken yaşlarda dayanışmanın ve birbirine yardımcı olmanın, zor günlerde, iyi günlerde, kötü günlerde birbirlerine destek olmanın önemini anlamış olacaklardır.
Bu projenin hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Kızılay Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizlerde projenin takipçisi olacağız. Projeninim hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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