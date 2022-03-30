Ağrı’da ilkbaharda da soğuklar etkisini sürdürüyor

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Ağrı’da ilkbahar ayında etkili olan soğuklar nedeniyle evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kış mevsiminin en çetin yaşandığı illerin başında gelen Ağrı'da ilkbahar ayı olmasına rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç motorlarının donması nedeniyle araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

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