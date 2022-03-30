Ağrı'da zabıtadan marketlerde şeker ve yağ denetimi

Ağrı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde marketlerde başta şeker ve sıvı yağ olmak üzere denetim gerçekleştirdi.

Ağrı kent merkezinde faaliyet gösteren market ve zincir marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, şeker ve sıvı yağ başta olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi inceleniyor. Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın talimatıyla il merkezi genelindeki zincir marketleri denetleyen ekipler, market raflarında şeker kontrolünü sağladı. Yapılan denetimlerde market depolarını da inceleyen ekipler, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

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