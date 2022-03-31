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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi projesi Tarih alanında birinci oldu

İHA

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi projesi Tarih alanında birinci oldu

Ağrı Bilim ve Sanat Merkezince Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Van Bölge Yarışmasında "İlimin İlçeleri Doğal ve Kültürel Güzellikleri Yapbozumda" adlı projesi Tarih alanında birinci oldu.
Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,”Bu yıl 16’inci düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2204B Araştırma Projeleri Yarışmasında Van Bölge Finali’nde ilimizi temsil eden Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi, Patnos Süphan Ortaokulu ve TESİş Ortaokulu dereceye girmiştir. TESİş Ortaokulu'ndan danışmanlığını Özlem Şimşek’in yürüttüğü ve öğrencileri Habir Tulay ve Abdulkadir Çelik'in ‘Ekolojik ve Sürdürülebilir Geri Dönüşümlü ve Çevre Dostu Malzemelerden Isı Yalıtım Malzemesi Üretme’ adlı projesi Kimya alanında üçüncülük elde etmiştir. Süphan Ortaokulu'ndan danışmanlığını Mihriban Akıntı'nın yürüttüğü ve öğrencileri Havin Karancı ve Adem Bilen’in ‘Ayın Sınıfı’ adlı projesi Değerler Eğitimi alanında üçüncülük elde etmiştir. Ağrı Bilim ve Sanat Merkezince sunulan danışmanlığını Belkıs Topsakal’ın yürüttüğü ve öğrencileri Yarennur Topsakal ve Sedanur Çoker’in ‘İlimin İlçeleri Doğal ve Kültürel Güzellikleri Yapbozumda’ adlı projesi Tarih alanında birinci olmuştur. Dereceye giren projelerimiz ilimizi Diyarbakır’da düzenlenecek olan Türkiye Finali’nde temsil edeceklerdir. Bu başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim”dedi.

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