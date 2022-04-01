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Ağrı’nın altın kızları emin adımlarla 2. Lige ilerliyor

İHA

Ağrı’nın altın kızları emin adımlarla 2. Lige ilerliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig N Grubunda mücadele eden Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı 76 Iğdır Spor’u 40 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig N grubu 3’ncü hafta müsabakasında Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nda 76 Iğdır Spor'u konuk etti. Müsabakanın ilk dakikasından itibaren baskılı bir oyun oynayan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü, 76 Iğdır Spor karşısında bulduğu 4 golle rakibini 40 mağlup etti.

Müsabaka sonrası açıklama yapan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Teknik sorumlusu Halit Çelen, “Maç boyunca istediğimiz oyunu ortaya koyduk. Rakibimizi kendi sahasına hapsettik. Özellikle müsabakanın ilk yarısında çok sayıda pozisyona girdik. İkinci yarıda yapmış olduğumuz saha içi değişikliklerle gol ve golleri bulduk. Bizim adımıza rahat bir müsabaka oldu. 3 haftada 3 galibiyet aldık. Hedefimiz olan 2. Lige bir adım daha yaklaştık. Oyuncularımızın oynamış oldukları güzel oyun ve galibiyet için tebrik ediyorum” dedi.

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü almış olduğu bu galibiyetle ligin 3'ncü haftasında rakip kaleleri 14 kez havalandırırken kalesinde sadece 1 gol görerek namağlup 9 puanla grubunda lider durumda yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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