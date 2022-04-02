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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı Müftüsü Büyük, görevine başladı

İHA

Ağrı Müftüsü Büyük, görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ağrı İl Müftülüğü görevine atanan Celal Büyük, cübbe giyme töreniyle görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "İl Müftüleri Kararnamesi" ile Ağrı İl Müftülüğü görevine getirilen Celal Büyük, düzenlenen törenle görevine başladı. İl Müftülüğünde düzenlenen devir teslim töreninde İstanbul Bağcılar İlçe Müftüsü iken Ağrı İl Müftülüğüne atanan Büyük, görevi İl Müftü Vekili Murat Sarı'dan devraldı.
Sarı, Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük’e cübbe ve sarığını giydirerek hayırlı olması temennisinde bulundu.
Hizmetlerinden dolayı Sarı’ya teşekkür eden İl Müftüsü Büyük, “Ramazan ayının girdiği ve din hizmetlerinin çeşitlenerek arttığı bu mübarek ve bereketli mevsimde tüm personelle beraber halkımıza layık din hizmeti sunma gayret ve çabası içerisinde olacağız” dedi.
Töreninin ardından Müftü Büyük düzenlenen İlçe Müftüleri Tanışma ve İstişare Toplantısı’na başkanlık etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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