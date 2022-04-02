AİÇÜ Rektörü Karabulut, öğrencilere kitap ve satranç takımı hediye etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, kitap okumaya teşvik etmek ve bu hususta farkındalık oluşturmak amacıyla 28 Mart3 Nisan arasında kutlanan Kütüphane Haftası dolayısıyla, bir yıl içerisinde en çok kitap okuyan öğrencilere kitap ve satranç takımı hediye etti.

28 Mart3 Nisan Kütüphane Haftası nedeniyle Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nde düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Karabulut, geçmiş ile günümüz arasında köprü görevi gören, toplumumuzun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesi olan kütüphanelerin bireylere görgüsünü, bilgisini arttırma, mesleklerinde ilerleme imkânı sunarak yaşam boyu öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Program, Prof. Dr. Karabulut’un, en fazla kitap okuyan öğrenci ödülünü kazanan Lütfullah Çelik, Yeşim Yalvaç, Malik Turan, Cansel Aydemir ve Tuğba Polat’a kitap ve satranç takımı hediye etmesi ile sona erdi.

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