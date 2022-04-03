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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, YÖK Anadolu Projesi’nde yapılanları değerlendirdi

İHA

AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi, YÖK Anadolu Projesi’nde yapılanları değerlendirdi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile Ankara Üniversitesi arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Anadolu Projesi çerçevesinde gerçekleştiren çalışmalar değerlendirilerek, bundan sonra yürütülecek faaliyetlerle ilgili yol haritası ele alındı.
YÖK’ün genç üniversiteler ile deneyimli üniversiteleri bir araya getirdiği Anadolu Projesi çerçevesinde paydaş olan AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi arasındaki dördüncü toplantı için Ağrı’ya gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın yanı sıra program çerçevesinde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve beraberindekiler, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut tarafından misafir edildi.
Ziyaret sonrası Senato Salonu’nda yapılan toplantıya, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız’ın yanı sıra paydaş üniversitelerin rektör yardımcıları ve projede görev alan öğretim üyeleri katıldı.
Ankara Üniversitesi ile YÖK Anadolu Projesi çerçevesinde paydaş olmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Yeni YÖK anlayışı ile başlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü destekleri ile hayata geçirilen projeyle üniversite eğitiminde yeni bir dönemin başladığını söyledi.
Prof. Dr. Karabulut, “Proje ile ilk etapta beş fakültede belirlenen bölümlerdeki bazı dersler, Ankara Üniversitesi’ndeki değerli hocalarımız tarafından verilmektedir Böylelikle öğrencilerimiz, Ankara Üniversitesi’ndeki hocalarının birikimlerinden yararlanma imkânına kavuşmuş oldu. Bu proje ile başlayan işbirliğinin daha da genişletilerek sürdürülmesi konusunda var olan ortak hareket etme anlayışı doğrultusunda her iki üniversitemiz arasında yaşanan bilgi ve tecrübe aktarımı, bilimsel çalışmaların daha yüksek seviyelere taşınmasına da katkı sağlamaktadır” diye konuştu.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, YÖK Anadolu Projesi’nde yapılan işbirliği sonrası Cumhuriyetimizin ilk üniversitelerinden Ankara Üniversitesi’nin tecrübelerinden AİÇÜ’lü öğrencilerin yararlanmasının ve olumlu sonuçlar alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Prof. Dr. Ünüvar, “Projeyle atmaya başladığımız adımlar ile serhat şehrimiz Ağrı’yı ülkemizin başkentiyle bir nevi buluşturmuş olduk. Yaşanan iş birliği zaman içerisinde ortak bilimsel faaliyetlerle daha da pekişecektir” dedi.
Toplantıda, önümüzdeki dönemde AİÇÜ ile Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ziyaretleri dolayısı ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar’a, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu’ya ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız’a ayrı ayrı teşekkür etti.

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