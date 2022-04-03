Ağrılı sporcudan büyük başarı

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Ağrılı sporcu Boks Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Balıkesir’de düzenlenen Üniversiteler arası Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Ağrılı sporcu Sezgin Acar, 57 kilogramda büyükler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

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