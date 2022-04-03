Taraftar sahaya girdi, ortalık savaş alanına döndü

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Ramazan DEMİR / AĞRI, (DHA)AĞRI Süper Amatör Ligi Play-of turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençlerb Birliği Spor maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Patnos ilçe stadyumunda oynanan karşılaşmanın 25´inci dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırdı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken maç yaklaşık bir saat durdu. Polisin olaylara müdahale edip taraftarları saha dışına çıkarmasının ardından devam eden karşılaşma ev sahibi Patnos Gençlik Spor'un 2-0´lık üstünlüğü ile sona erdi. Diyadin Gençler Birliği takımı sahayı polis kontrolünde terk etmek zorunda kalırken olayların maç sonunda da devam etmesi üzerine polis biber gazı kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kavga anları

-Taraftarların görüntüsü

-Polisin olaya müdahalesi DHA-Spor Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-04-03 18:53:54



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