Taraftar sahaya girdi, ortalık karıştı

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Ağrı Süper Amatör Ligi Playoff turunda Patnos Gençlik Spor ile Diyadin Gençler Birliği Spor maçında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Patnos İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası sahaya giren taraftarlar konuk takım futbolcularına saldırdı. Çıkan kavgada saha savaş alanına dönerken maç yaklaşık bir saat durdu. Polisin olaylara müdahale edip taraftarları saha dışına çıkarmasının ardından devam eden karşılaşma, ev sahibi Patnos Gençlik Sporun 20’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Diyadin Gençler Birliği takımı sahayı polis kontrolünde terk etmek zorunda kalırken olayların maç sonunda da devam etmesi üzerine polis biber gazı kullandı.

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