Kızılay Ağrı Şubesi'nden her gün 4 bin 500 kişiye sıcak yemek

Türk Kızılay’ı Ağrı Şubesi Ramazan ayının gelmesiyle beraber ihtiyaç sahibi binlerce kişi için her gün sıcak yemek çıkarıyor.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi, Ramazan ayının gelmesiyle yaşlı, kimsesiz veya evinde yemek pişiremeyen ihtiyaç sahibi binlerce vatandaş için sıcak yemek çıkarıyor. Ağrı Asım Sabri Ülker Aşevi'nde Türk Kızılay gönülleri aşçıları tarafından özen ve titizlikle pişirilen yemekler, ihtiyaç sahipleri, kimsesiz ve yaşlılara dağıtılıyor. Yakın mahallelerde oturan vatandaşlar yemeklerini şubeden alırken, geriye kalan 18 mahalleye ise araçlarla gidilip dağıtılıyor. Her gün farklı bir menüyle ihtiyaç sahiplerine giden Kızılay gönüllüleri günlük 4 bin 500 kişiye ulaşıyor.

“Burası devasa bir gönül sofrası”

Ramazan ayı boyunca her gün farklı bir menüyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar yemek dağıtacaklarını belirten Kızılay Ağrı Şubesi Başkanı Orhan Tatlı, “Ramazan ayının bolluk ve bereketiyle beraber bizde günlük 4 bin 500 kişiye sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Aşevimize yakın mahallelerdeki ihtiyaç sahipleri buraya gelip yemeklerini kendileri alıyorlar. Diğer mahallelerimizde sefer tasına doldurulan yemekler araçlarımızla beraber 18 mahallenin tamamına dağıtılacak. Bu yemekler ihtiyaç sahiplerimize Ramazan ayı boyunca ulaşacak. Bizler ihtiyaç sahiplerine hayırseverlerin destekleriyle ulaşıyoruz. Burası devasa bir gönül sofrası. Bizler bir tek sıcak yemek vermiyoruz ailelerimize. Yemek verdiğimiz ailelerin tamamının da sahurluk gereksinimlerini karşılıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

