Başkan Sayan Dünya Ağrılılar Gününü kutladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 4 Nisan Dünya Ağrılılar gününü kutladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 04 Nisan 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklama ile her yılın 4’üncü ayının 4’üncü gününün Dünya Ağrılılar Günü olarak kutlanması gerektiğini belirtmişti. Başkan Sayan’ın, Dünya Ağrılılar gününü açıklamasının ardından 2 yıldır dünyanın her yerinde yaşayan Ağrılılar 04 Nisan tarihinde bu günü kutladı. Sosyal medya hesaplarından etkileşim oluşturan Ağrılılar sosyal medya mecralarında da etkili oldu.

Dünya Ağrılılar gününe özel etkinlik ve programlarının olduğunu belirten Başkan Sayan, 04.04.2022 tarihinde günün tüm zamanını 7’den, 70’e Ağrılılarla birlikte geçireceğini açıkladı.

Başkan Sayan, Dünya Ağrılılar gününde çocukları ziyaret ederek onlarla keyifli vakitler geçirerek, etkinlik de yer alacak. Kent merkezinde faaliyet gösteren esnafları da ziyaret edecek olan Başkan Sayan talep ve sorunlarını dinleyecek. İftar programında ise Başkan Sayan, Ağrı’da faaliyet yürüten Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte orucunu açacak.

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