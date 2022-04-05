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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Ağrılılar Gününde köy çocukları sinema ile buluştu

İHA

Dünya Ağrılılar Gününde köy çocukları sinema ile buluştu

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “04.04 Dünya Ağrılılar Günü” etkinlikleri kapsamında Merkeze bağlı Karasu köyündeki çocukları sinema ile buluşturdu.
“04.04.Dünya Ağrılılar Günü” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Karasu Köyü İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.
Burada öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Sayan, daha önce hiç sinemaya gitmemiş öğrencilere sürpriz yaparak, onları kendi kullandığı otobüsle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezindeki sinema salonuna götürdü.
Öğrencilerle birlikte film izleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, film sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, Sayan’ın sürprizi ile mutlu olan öğrenciler, Sayan’a teşekkür etti.
Dünya Ağrılılar Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerle ilgili konuşan Başkan Sayan, “Dünya Ağrılılar Gününü kutlama etkinlikleri içerisinde çocuklarımızı sinema ile buluşturma etkinliğimiz de vardı. Ben de Karasu köyümüzden çocuklarımızı aldım. Üniversitemizdeki sinema salonuna götürüyorum. İnşallah eğlenceli bir gün geçirmişlerdir. Buradan bütün Türkiye’ye selamlar ve saygılarımızı gönderiyorum. Bugün herkes Ağrılı olsun. Ağrı için bir paylaşım yapsın. Bugün 4 Nisan. 04 plakalı Ağrı’nın Dünya Ağrılılar Günü. Ben tekrar vatanın en ücra köşelerinden biri olan Ağrı’dan Tekrardan bütün Türkiye’ye selamlar ve saygılar gönderiyorum. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve köylü kardeşlerimizin de selamları var. Allah’a emanet olun.” dedi.

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