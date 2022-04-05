Diyadin'de karla mücadele çalışması devam ediyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, etkili olan kar yağışının ardından çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
İlçe merkezinde kar yağışının etkisini yitirmesiyle yol açma çalışmalarına başlayan Diyadin İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan köy ve mezra yollarında karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.