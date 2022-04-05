Ağrı'da sıfır atık malzemeleri ile İngilizce sokağı oluşturuldu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Öğretmenler Anadolu Lisesince okul koridorunun duvarları görsel ve sıfır atık malzemeleri ile donatıldığı İngilizce sokağını gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' ile Merkez Öğretmenler Anadolu Lisesi tarafından 'eTwinning' kapsamında hazırlanan 'English Zone' adlı proje çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler ile birlikte okul koridorunun sıfır atık malzemeleri ile hazırlandığı İngilizce sokağı çalışması başlatıldı. Almanca Öğretmeni Bilal Karakol koordinatörlüğünde, öğretmen ve öğrenciler tarafından 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında öğrencilerin uygulamalı İngilizce konuşması ve İngilizce çeşitli oyunlar oynayabilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla okulun koridorunda sıfır atık malzemeleri ile traktör lastiğinden ve eski sıralardan kitaplık, otomobil lastiğinden ve bisiklet lastiklerinden sandalye, sehpa fırça sapı damacana şişe ve araç farlarından lambader, atık perde kataloğundan ve süngerlerden silgiler, eski ayakkabılardan çiçekler yaparak İngilizce sokağı oluşturuldu. Yine okulda görev yapan öğretmenler tarafından okul koridorunun duvarları dil görselleri ile donatıldı. Proje kapsamında, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin ile birlikte Anadolu Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, İngilizce sokağını gezerek bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kökrek, meslektaşları ile bir süre sohbet edip İngilizce sokağında emeği geçenlere teşekkür etti.

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