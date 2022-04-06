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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da avukatlar iftar programında bir araya geldi

İHA

Ağrı’da avukatlar iftar programında bir araya geldi

Ağrı’da avukatlar, 5 Nisan Avukatlar Günü ne nedeni ile Ağrı Barosunca düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Özel bir restoranda düzenlenen programda, Ağrı Baro Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, iftar sonrası yaptığı konuşmada, avukatlığın tarihin en kadim mesleklerinden biri olduğunu dile getirdi.
Mesleklerini icra etmenin yanı sıra baro olarak kentte güzel işler yapma gayreti içerisinde olduklarını belirten Aydın, Ağrı’da mevcut adliye binasının ihtiyacı karşılamadığını kaydetti.
En kısa sürede kentte yeni bir adliye binasının yapılası gerektiğini belirten Aydın: “Yaptığımız bütün çalışmalar ve faaliyetlerimizde samimiydik. Kendi inançlarımıza sadık kalarak bunu ifa ettik. Birtakım eksikliklerimiz olabilir, bunlar kasti değildir. Belki gücümüzün yetmemesindendir, belki ihmaldendir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Biz bu mesleği ve baro başkanlığı görevini yaparken şu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak için bir mücadele verdik. Ben inanıyorum ki biz ve burada bulunan arkadaşlarımızın tamamına yakını hukuk ve adaletin tecellisi noktasında mutlaka savcılarımız ve hakimlerimizle birlikte bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmıştır. Hoş seda bırakanlara selam olsun." İfadelerini kullandı.
Baro Başkanı Aydın’ın konuşmasının ardında program, konser ve plaket takdiminin ardından sona erdi.
Programa avukatların yanı sıra Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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