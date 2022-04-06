Doç. Dr. Teyfur, Eleşkirt’te öğretmenlere seminer verdi

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri bölüm başkanı ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Mehmet Teyfur Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün daveti ile Milli Eğitim Bakanlığının gerçekleştirmiş olduğu 10 bin okul projesi çerçevesinde öğretmenlere ve idarecilere yönelik yapılan seminerlere konuşmacı olarak katıldı.

Seminerlerde oldukça ilgi ile takip edilen Doç. Dr Mehmet Tayfur, etkili iletişim, sınıf yönetimi, eğitimde teknoloji kullanımı, okul aile işbirliği, eğitimde yeni yaklaşımlar konularında öğretmenlere ve idarecilere önemli bilgiler verdi.

Eleşkirt Recep Tayip Erdoğan İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Doç. Dr. Mehmet Teyfur, tarafından yapılan seminer hatıra fotoğraflarının çekilmesi sonrası sona erdi.

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