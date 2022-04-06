Diyadin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Aşağıdalören Köyü İlkokulu ve Gedik Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitim semineri verildi.

Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Jandarma Trafik Timi tarafından Diyadin Aşağıdalören Köyü İlkokulu ve Gedik Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitim semineri verildi

Genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet sürme kuralları, bisiklet kullanırken dikkat edilecek hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarında öğrencilerin hareket tarzı konularda öğrencilere trafik eğitim semineri verilerek bilinçlendirilmeleri sağlandı.

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