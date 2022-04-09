Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Ağrı İl Müftülüğü, Mevlidi Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığınca ortaokul öğrencilerine yönelik Türkiye geneli “Çevrimiçi Gençlik Bilgi Yarışması” düzenlenmişti. Bu çerçevede Ağrı’da dereceye giren öğrenciler İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.
İl Müftülüğünde düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Celal Büyük, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek yarışmada dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.