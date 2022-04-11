Ağrı'da polislerin sokak hayvanları için hazırladığı barınaklar cadde ve sokaklarda



Ramazan DEMİR/AĞRI, (DHA)AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından tamamı atık malzemelerden yapılan kedi ve köpek evleri, cadde ile sokaklara bırakıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli, Şube Müdürü Gökhan Akansel öncülüğünde, kışın soğuk ve sert geçtiği kentte, barınma güçlüğü çeken sokak hayvanları için 'Kedi ve Köpek Evleri Projesi´ni hayata geçirdi. Vali Osman Varol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen´in destekleriyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nde kurulan atölyede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın himayelerinde yürütülen `Sıfır Atık Projesi´ kapsamında toplanan atıklardan çevik kuvvet polisi, kedi ve köpek evleri yaptı.

Polisin, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla beraber hazırladığı kedi ve köpek evleri, Türk Polis Teşkilatı´nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyet Caddesi´nde kurulan stantlarda sergilendikten sonra yerlerine götürüldü. Atölyede, kedi ve köpeklerin yanında diğer sokak hayvanları için de barınaklar yaptıklarını söyleyen Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Esat Çelik, Türk polisinin hayatın her alanında iyilik için mücadele ettiğini dile getirdi.

'SOKAK HAYVANLARI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Hazırlanan barınaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli mama ve su bıraktıklarını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Kışın Ağrı sokakları çok soğuk oluyor. Özellikle gece sıfırın altında 40 dereceye kadar düşüyor. Bu yüzden yollarda, cadde ve sokaklarda donan kedi ve köpekler görüyorduk. Bu durumu müdürümüzle konuştuk. Sokak hayvanları için barınaklar yapmak istedik. Müdürümüz de konuyu il emniyet müdürümüz ve sayın valimize iletti. Onların da destekleri ile kurduğumuz atölyede bu projemizi hayata geçirdik. Yaptığımız barınakların tamamını atık malzemelerden elde ettik. 10 Nisan Polis Günü nedeniyle aynı zamanda çocuklarımıza da hayvan sevgisini kazandırmak için onlarla boyamalarını yaptık. Türk Polis Teşkilatı´nın 177'nci kuruluş yıl dönümünde kurduğumuz stantlarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla sergiledik. Ayrıca başta çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza da hayvan sevgisini aşılamak önceliklerimiz arasında. Daha sonra da 5 kedi evi bir köpek barınağını şehrin belli noktalarına bıraktık. Böylece sokak hayvanları az da olsa barınabilecekleri sıcak bir yuvaya kavuştu. Bunları bıraktıktan sonra düzenli olarak bu barınakların önüne mama ve su bırakacağız. Esnafımızla da iş birliği yapıyoruz. Bu projemiz sürekli devam edecek. Şu anda belli sayıda barınak yaptık ama ilerleyen zamanlarda bu sayıyı artıracağız. Türk polisi, hayatın her alanında bütün canlıların yanında. Tabi özellikle sokak hayvanları bizim için önemli" (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Ağrı Ramazan DEMİR

2022-04-11 11:15:15



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