Çocuk yaşta gelin olmamak için forma giyen kızlar, yeşil sahaların tozunu attırıyor

Ramazan DEMİR/AĞRI,(DHA)AĞRI'da 6 yıl önce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentte çocuk gelinlerin önüne geçmek amacıyla, "Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin" sloganıyla kurulan Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, TFF 3´üncü Lig N Grubu'ndaki 5 maçtan 4'ünü kazandı birinde berabere kaldı. Grubunda lider olan takım, önce 2'nci Lig'i ardından Süper Lig'i hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle hedeflerine ilerleyen Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, mücadele ettiği TFF 3´üncü Lig N Grubu'ndaki 5 maçın sonunda, aldığı 4 galibiyet ve bir beraberlikle namağlup lider konumda.

Ağrı'da, 'Futbol erkek sporudur' algısını yıkan kulübün 14-18 yaş aralığında 20 kız futbolcusu bulunuyor. Kulüp bünyesinde ise şu ana kadar 100´den fazla futbolcu yetişti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından futbol takımının kurulması ile kız çocuklarının sporla tanışmasının yanı sıra okula da daha rahat kazandırıldığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Cemil Budak, namağlup lider durumundaki takımın gelecek sezonda 2´nci Lig'i hedeflediğini söyledi.

`FUTBOLDA ÇOK İYİ MESAFE KATETTİK´

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine karşı gösterdikleri mücadelede, futbol ve diğer spor branşlarının etkisinin önemine değinen Budak, "Bu projede kurulan takımın bu günlere gelmesinde hakikaten Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüzün, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlik ve Spor Kulübü başkanımızın ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün büyük bir emeği var. Bugün bu takım büyük emeklerle bu noktaya kadar geldi. Şu anda üçüncü ligde mücadele ediyoruz. Hedefimiz bu yıl ikinci lige çıkmak ve takımımız şu anda yenilgisiz lider. Ağrı gibi bir yerde, geçmişte kızlar okula bile gönderilmezken şu anda biz futbolda çok iyi bir mesafe katettik. Projeye başlarken kızlarımız için erken yaşta gelinlik giymelerini değil, spor yapmalarını önerdik. Şu anda bunu başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kadın futbol takımının bölgede birçok ilçe ve ile örnek olduğunu dile getiren Budak, şöyle devam etti:

"Kızlarımız bu proje ile yaklaşık 5 yıldır aynı takımda mücadele ediyorlar. Kızlarımızın erken yaşta evlendirilmesine karşı bu Ağrı'da bir başlangıçtır. Örnek bir projedir. Futbol ve bütün branşlarda da olduğu gibi bizim bütün branşlarda 26-27 yaşına gelmiş ve evlenmemiş, spora aşkla, meşakkatle sarılan kızlarımız var. İnşallah bunu tabana yayıp bölgemizdeki bu erken evliliği önlemek noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Şu anda Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün başlattığı bu projede bizde kurum olarak destek verdik. Başarılı da olduk. Birçok ilçeye, il merkezine bu proje örnek oldu. İnşallah bu bütün halkımıza örnek olur. Genç yaşta çocuk yaşta evliliğin önüne geçeriz."

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı´nın oyuncusu Ayça Taşdemir'in annesi Zinnet Taşdemir ise "Ev kadınıyım. Kızlarımızın okumasını çok istiyorum. Geleceklerini iyi görmek istiyoruz. Erken evliliğe karşıyız. Şu an kızım futbol oynuyor ve bizler onu destekliyoruz. Bu alanda başarılı olmasını istiyoruz. İlerleyen zamanlarda daha iyi takımlarda ve en önemlisi milli takımda görmek istiyoruz. Aile olarak arkasındayız. Benim üç çocuğum var. Bir oğlan iki kız. Okumalarını istiyorum. Önceden kızların futbol oynamasına karşı duruluyordu ama şu anda bu durum ortadan kalkıyor. Bende bir anne olarak buna karşı durmak istemiyorum. Kızımın bir kadın olarak her yerde bulunmasını istiyorum" dedi.

`HEDEFİM MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK'

Küçüklüğünden beri futbola ilgisinin olduğunu ve kurulan kadın futbol takımı ile hayallerini gerçekleştirdiğini belirten Ayça Taşdemir, "17 yaşındayım. Buraya futbol oynamak için Doğubayazıt'tan geldim. Aynı zamanda spor lisesinde okuyorum. Küçüklüğümden beri futbola ilgim vardı. Ama kızların futbol oynaması olumlu karşılanmıyordu. Bu nedenle oynayamadım. Ancak burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün Kadın Futbol Takımı kurduğunu öğrendim. Bu şekilde bu takımda yer almak için geldim. Kızlar top oynamaz inancını kırıyoruz. Şu anda burada futbol oynayarak hayallerimi geçekleştiriyorum. Forvet oyuncusuyum. İlerde hedefim milli takıma seçilmek. Bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ailem de bana destek oluyor. Buradan kızlara sesleniyorum, 'Sporu sevin, futbolu daha çok sevin' ifadelerini kullandı.

`ÇOCUK YAŞTA GELİNLİK DEĞİL, FORMA GİYMELERİNİ İSTEDİK´

Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nı yaklaşık 4 yıldır çalıştıran Teknik Direktör Halit Çelen de şunları söyledi:

"Şu an ligde beşinci maçımıza çıkacağız. Şimdiye kadar oynadığımız dört lig maçında üç galibiyet, bir beraberlik aldık. Bu maçlarda 14 gol atıp, 1 gol yedik. Grubumuzda namağlup lideriz. Önümüzdeki maçlarımızı da kazanmayı hedefliyoruz. Takımımız 4 yıl önce kuruldu. Hedefimiz gelecek sezon ikinci ligde mücadele edip ardından Süper Lig´e çıkmak. Biz bu takımda buradaki genç kızlarımızla maçlara çıkıyoruz. Bu yola, kızlarımızın gelinlik yerine forma giymeleri isteği ile çıktık. Kızlarımızın daha fazla sporla ilgilenmelerini istiyoruz. Aynı zamanda kendilerine bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Biz 4 yılda burada bir tabuyu yıktık. Artık futbol erkek branşı değil. Kızlarımız da aynı şekilde oynayabiliyorlar. Buradan velilerimize de sesleniyorum. Kızlarımızı lütfen spora yönlendirelim. Tabi burada branşımız futbol olduğu için futbola yönlendirmelerini istiyoruz. Futbola geldiklerine özgüvenleri daha çok artacaktır."

Öte yandan Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı, 9 Nisan Cumartesi günü Ağrı Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadyumu'nda oynadığı sezonun beşinci maçında, Iğdır Altınova Sporu 4-2'lik skorla mağlup etti. (DHA)

