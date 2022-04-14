Ak Parti İlçe Başkanı Kazak, Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünü ziyaret etti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ak Parti İlçe Başkanı Kazak, Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünü ziyaret etti.

İHA

Ak Parti İlçe Başkanı Kazak, Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ak Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Taner Kazak ilçe yönetimi ile birlikte Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Eleşkirt ilçe gençlik ve spor müdürlüğünde karşılıklı sohbet şeklinde devam eden ziyarette kurum müdürü Sabahattin Güzel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçede gençlik için yaptıkları çalışmaları anlattı.
Güzel konuşmasında ilçede bu güne kadar sosyal anlamda gençliğin ve ilçe halkının taleplerini ve isteklerini yerine getirdiklerini ,futbol ,atletizm, boks, badminton, halk oyunları ve güreş gibi birçok dalda gençler ve çocuklar için etkinlikleri sağladıklarını gençlik merkezinde açılan kurslarla; tiyatro, filografi, resim, müzik, piyano, zeka oyunları gibi bir çok alanda da faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek ilçe de gençlerin ve çocukların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun çaba içeresinde olduklarını söyledi. Bu çalışmalara devam ederken bütün ilçe halkının ve Eleşkirt’i seven herkesin destek ve katılımlarının önemine değindi.
Ak Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Taner Kazak yaptığı konuşmada siyaset büyüklerinin kendisine verdiği bu kıymetli görevi layığı ile yerine getirmek için elinden geleni yapacağını söyleyerek ilçede birlik ve beraberlik içeresinde her şeyin en iyisine layık olan Eleşkirt halkına en iyi hizmetleri ulaştırmak istediklerini söyledi. Halka hizmet hakka hizmettir düsturu ile her zaman ilçe halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceklerini dile getiren başkan Kazak özellikle geleceğimiz olan gençler için yapılacak çalışmaları önemsediklerini dile getirdi. İlçe Gençlik sporun faaliyetlerini uzun zamandır takip ettiğini dile getiren Başkan Kazak görev süreleri boyunca ilçede gençlik adına yapılan ve yapılacak olan bütün güzel çalışmaların her zaman takipçisi olup Ak Parti İlçe başkanlığı olarak her daim gereken desteği vereceklerini söyledi.
Başkan Kazak’ın ziyareti karşılıklı sohbetlerin ardından İlçe Gençlik Merkezine yapılan ziyaret sonrası hatıra fotoğraflarının çekilmesi sonrası sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağrı’da Nisan ayında yoğun kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Ağrı’da Nisan ayında yoğun kar yağışı etkili oldu
"Bir Sınıf Bir Koli" Projesi ile iyilik kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER "Bir Sınıf Bir Koli" Projesi ile iyilik kolileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.