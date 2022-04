Ak Parti İlçe Başkanı Kazak, Eleşkirt İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ak Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Taner Kazak ilçe yönetimi ile birlikte Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Eleşkirt ilçe gençlik ve spor müdürlüğünde karşılıklı sohbet şeklinde devam eden ziyarette kurum müdürü Sabahattin Güzel ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçede gençlik için yaptıkları çalışmaları anlattı.

Güzel konuşmasında ilçede bu güne kadar sosyal anlamda gençliğin ve ilçe halkının taleplerini ve isteklerini yerine getirdiklerini ,futbol ,atletizm, boks, badminton, halk oyunları ve güreş gibi birçok dalda gençler ve çocuklar için etkinlikleri sağladıklarını gençlik merkezinde açılan kurslarla; tiyatro, filografi, resim, müzik, piyano, zeka oyunları gibi bir çok alanda da faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek ilçe de gençlerin ve çocukların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun çaba içeresinde olduklarını söyledi. Bu çalışmalara devam ederken bütün ilçe halkının ve Eleşkirt’i seven herkesin destek ve katılımlarının önemine değindi.

Ak Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Taner Kazak yaptığı konuşmada siyaset büyüklerinin kendisine verdiği bu kıymetli görevi layığı ile yerine getirmek için elinden geleni yapacağını söyleyerek ilçede birlik ve beraberlik içeresinde her şeyin en iyisine layık olan Eleşkirt halkına en iyi hizmetleri ulaştırmak istediklerini söyledi. Halka hizmet hakka hizmettir düsturu ile her zaman ilçe halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceklerini dile getiren başkan Kazak özellikle geleceğimiz olan gençler için yapılacak çalışmaları önemsediklerini dile getirdi. İlçe Gençlik sporun faaliyetlerini uzun zamandır takip ettiğini dile getiren Başkan Kazak görev süreleri boyunca ilçede gençlik adına yapılan ve yapılacak olan bütün güzel çalışmaların her zaman takipçisi olup Ak Parti İlçe başkanlığı olarak her daim gereken desteği vereceklerini söyledi.

Başkan Kazak’ın ziyareti karşılıklı sohbetlerin ardından İlçe Gençlik Merkezine yapılan ziyaret sonrası hatıra fotoğraflarının çekilmesi sonrası sona erdi.

