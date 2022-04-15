Ağrı'da kurtuluş coşkusu

Ağrı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

15 Nisan Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen program, Abide Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Türk Bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra Kültür ve Kongre Merkezinde devam eden kutlama programında konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Bu topraklarda bin yılı aşkın süredir mücadele içerisindeyiz. Paylaştığımız ortak tarihin ve sahip olduğumuz ortak değerlerin bize verdiği güçle dün olduğu gibi bugün de dünya medeniyetlerinin doğduğu bu cennet topraklarda bizleri istemeyen güçlerle mücadele ediyoruz. Bu coğrafyada çok büyük acılar ve sıkıntılar yaşandı. Diz çöktürülmek istenen milletimiz kolay kolay pes etmeyeceğini tüm dünyaya hatırlatarak milli mücadele başlattı. İmkansızlıklar ve yokluk içerisindeki milletimiz yeri geldiğinde aç kaldı ama onurunu, namusunu, şerefini, bayrağını ve ezanını muhafaza etmek için canını ortaya koydu. Bundan 104 yıl önce Ağrımızda yerel halk bu bölgede muhafaza edilmiş olan küçük bir ordu kuvveti ile beraber bu cennet toprakları düşman işgalinden kurtardı. İstiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını göstermiş olan ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Unutulmamalıdır ki kurtuluş günleri bu coğrafyaya vurulmuş olan mühürlerdir. Hiç kimsenin icazeti ile devlet olmayan devletimiz, ecdadımızın mücadelesiyle kurulmuş, bu topraklar şehitlerimizin kanlarıyla bize vatan kılınmıştır. Mücadelesiyle, sömürülen milletlere örnek olan ecdadımız dünyanın geldiği bu noktaya büyük katkı sağlamıştır. Bugün bu coğrafyada mücadelemiz henüz bitmiş değildir. Yarın da bitmeyecek olan bu mücadelede bizlere düşen ise sahip olduğumuz değerleri, milli mücadelemizi, milletimizin azim ve kararlılığını unutmadan yaşamak, bizden sonraki kuşaklara aktararak yaşatmaktır.” dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yaptığı konuşmasında “ 104 yıl önce bu toprakları düşmanlardan kurtarmak için mücadele eden büyüklerimizi, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Elbette ki çetin bir mücadelenin sonucu bu topraklar düşmanlardan kurtarıldı. Batı’da Atatürk ve silah arkadaşları Doğu’da bizim dedelerimiz ve atalarımız bu toprakları bu topraklara göz dikmiş insanlardan kurtarmıştır ve onları hak ettikleri yerlere göndermişlerdir. O zamanki şartlarda Osmanlı’yı 17’ye bölüp buradaki toprakları kanla sulandırmak isteyen emperyalist güçler ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından program “Geçmişten Günümüze Ağrı ” adlı sinevizyon ve “15 Nisan ” adlı oratoryo gösterisiyle sürdü.

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