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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu

İHA

Türk Yıldızları, Ağrı semalarında uçtu

Ağrı’nın 104. kurtuluş yıldönümü dolayısıyla Türk Yıldızları, "Selamlama Gösteri Uçuşu" gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü dolayısıyla Ağrı semalarında uçtu. Yüzlerce kişinin gösteriyi izlemek için geldiği alanda büyük coşku yaşandı.
Türk Yıldızları’nın gösterisini izlemek için alanda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “15 Nisan Ağrı’nın Kurtuluşunu büyük coşkuyla kutladık. Uçak gösterileri oldu. Burada halkımızla beraber bayramımızı coşkulu bir şekilde kutladık. Dedelerimizin, atalarımızın bize bu toprakları hangi şartlarda kazandıklarını her yıl tekrarlayarak öğreniyoruz. Bizim için tarihi bir ders oluyor. Biz bu mirası başkalarına kaptırmamak için mücadelemize devam ediyoruz. Bütün Ağrı halkının 15 Nisan Kurtuluş bayramını tebrik ediyorum” İfadelerine yer verdi.
Gösteri uçuşuna Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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