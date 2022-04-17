Kamyon şarampole yuvarlandı: 2'si çocuk 5 ölü



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI'da şarampole yuvarlanan kamyonda 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, M.U.'nun kullandığı ev eşyası yüklü 25 ABJ 186 plakalı kamyon şarampole yuvarlandı. Kamyon, ağaçlara çarparak durdu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan anne, baba ve 2 çocuğun kaza yerinde öldüğü belirlendi. Sürücü M.U. da yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza yerinde hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğun cenazeleri Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-04-17 13:06:35



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