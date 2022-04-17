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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Varol, Ağrı Dağı eteklerinde görev yapan askerlerle iftar yaptı

İHA

Vali Varol, Ağrı Dağı eteklerinde görev yapan askerlerle iftar yaptı

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yaygınyurt Üs Bölgesi'ndeki askerlerle iftar yaptı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yaygınyurt Üs Bölgesi’nde vatanı korumak için elleri tetikte bekleyen askerlerle iftar yapmak için Doğubayazıt ilçesine geldi. Burada askerler tarafından karşılanan Vali Varol, selamlaşmanın ardından bahçede askerlerle beraber iftar yaptı. İftar programı bir askerin dua etmesinin ardından son buldu. Düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunan Vali Dr. Osman Varol, “İftar soframızı bugün jandarma kardeşlerimizle paylaştık. Ağrı Dağı’nın eteklerinde Yaygınyurt Üs bölgesindeyiz. Görevini fedakarca yerine getiren jandarma kardeşlerimiz ile iftarımızı açtık. Kardeşlerimiz burada zor koşullarda vatan hizmetini yerine getiriyorlar. Memleketimizin gerçekten zor bir bölgesi. Ama bizim Jandarma Teşkilatımız var olduğu günden bugüne kadar vatan için, bayrak için mücadelesini sürdürdü. Bugünde aynı şekilde o mücadeleyi devam ettiriyorlar. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Sınırın sıfır noktasına çok yakın bir yerdeyiz. Kritik bir bölgedeyiz, Ağrı Dağı’nın eteğindeyiz. Çok yakın bir zamana kadar burada ciddi güvenlik problemlerimiz vardı, ama artık çok şükür çok rahatız. Vatandaşlarımız çok huzur içerisinde. Bu huzur ortamının devam etmesi için de buradaki kardeşlerimiz vazifelerini yerine getiriyorlar. Bu huzur ortamını devam ettirmekte en temel hedefimiz” ifadelerine yer verdi.

İftar programına, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Doğubayazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Üngüt ve Doğubayazıt Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Taner Kahriman katıldı.

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