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Şehit Cengiz Yiğit memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Şehit Cengiz Yiğit memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı


Ramazan DEMİR/HAMUR (Ağrı), (DHA)BURSA'da servis aracına EYP ile düzenlenen saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36), babaocağı Ağrı'nın Hamur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 
Bursa'da saat 07.30 sıralarında infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ile saldırı gerçekleştirildi. Patlamada infaz koruma memuru Cengiz Yiğit olay yerinde şehit olurken, 7 arkadaşı da yaralandı. Şehit Cengiz Yiğit'in cenazesi Bursa'da düzenlenen törenin ardından uçakla Ağrı'ya gönderildi. Ahmedi Hani Havalimanı'nda gerçekleştirilen karşılama töreninde Yiğit'in yakınları bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yiğit'in özgeçmişinin okunduğu törende dua edilmesinin ardından şehit naaşı cenaze namazı kılınmak üzere Ağrı merkezdeki Ulu Cami'ye götürüldü.
Fatma-Mahmut Yiğit çiftinin 9 çocuğundan 3'üncüsü olan Cengiz Yiğit'in cenaze namazına Vali Osman Varol, Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Zekeriya Birkan, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen, vatandaşlar ve yakınları katıldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde safra kesesinden ameliyat olan ve olayın ardından taburcu olarak Ağrı'ya dönen baba Mahmut Yiğit, katıldığı cenaze namazında güçlükle ayakta durdu. 
Cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Cengiz Yiğit'in cenazesi kara yolu ile götürüldüğü 20 kilometre uzaklıktaki Hamur ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR
2022-04-20 18:33:15

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