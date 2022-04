Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nden büyük başarı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi önemli bir başarıya imza attı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformu’nun yaptığı dünya üniversiteleri sıralamasında değerlendirmeye alınan yaklaşık 30 bin üniversite arasında 727’nci, ülkemizdeki 207 üniversite arasında ise 53’üncü sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bilimin Sevgiyle Buluştuğu Üniversite” anlayışı ile yola çıkan AİÇÜ ailesi olarak bilim çıtasını daha da üst sıralara taşıyacaklarını belirtti.

30 bin üniversite arasında 727. sırada yer aldı

Dünyada saygın bir derecelendirme kuruluşu olan SCImago Laboratories tarafından Elsevier ile ortaklaşa yayınlanan, araştırma odaklı çalışmalar yapan kurumların yer aldığı küresel bir sıralama olan SCImago Institutions Rankings (SIR), 2022 Dünya Üniversite Sıralama sonuçları açıklandı. 15 yıllık geçmişi ile genç bir eğitim yuvası olan AİÇÜ, Dünyada değerlendirmeye alınan yaklaşık 30 bin üniversite arasında 727’nci sırada yer alarak birçok köklü üniversiteyi geride bırakırken, ülkemizdeki 207 üniversite arasında da 53’üncü sırada yer aldı.

Başarı çıtası daha da ileri taşınacak

AİÇÜ’nün dünya üniversiteleri arasında ilk 1000’de yer almasının çok önemli bir başarı olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Üniversitenin ilk kez 2021 yılında 798’inci olarak sıralamaya girdiği bu değerlendirmede, 2022’de 71 sıra yükselerek 727’nci sıraya yükseldiğini, böylelikle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemizin ismini, hergeçen gün artan akademik yayınlarla birlikte dünyadaki önemli değerlendirme sıralamalarında gördüğümüzü gururla ifade etmek istiyorum. University Ranking by Academic Performance (URAP) Laboratuvarı 2021 Yılı Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda yaklaşık 30 bin üniversite arasında 2988’inci sıraya yükselen Üniversitemiz, Webometrics Dünya üniversiteler sıralamasında da 3526’ncı sırada yer alarak, son 5 yılda her yıl ortalama 1000 sıra yukarıya çıktı. Böylelikle 85009000 sıralardan ilk 3 bin arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. Üniversitemizin son olarak SCImago Institutions Rankings 2022 Dünya Üniversite Sıralaması’nda da son bir yılda 71 basamak yükselerek 727’nci sıraya yükselmesi, doğru yolda olduğumuzu göstermektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’deki en etkili ilk 10 bin bilim insanı kategorisine dâhil olan akademisyen sayımızın her yıl artması da bizleri mutlu etmektedir. Tüm bu gelişmeler memnuniyet ve umut verici bir durumdur. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

