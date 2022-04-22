Savcı Sayan: Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını yatıracağım



Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesiyle ilgili, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama kendisi karanlıkta kaldı. Sözleşme numarasını öğrenebilirsem Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını yatıracağım" dedi.

Ağrı Belediyesi tarafından kentteki üniversite öğrencileri için restoranda sahur programı düzenlendi. Gazetecilerin de katıldığı sahur sonrası açıklama yapan Başkan Sayan, bu tarz programların kentteki birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu kaydederek, her zaman gençlerin yanında olduğunu dile getirdi. Ağrı´nın artık huzur kenti olduğunu dile getiren Sayan, "Burada 700-800 genç kardeşimizle sahur yapıyoruz. Kardeşlerimiz buraya sığmadı. Başka bir kafeye aktardık. Gençlerin birlik ve beraberliğe ne kadar önem verdiğini hepimiz gördük. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Türkiye'nin her tarafından gençlere sahur vermek isteyen kardeşlerimiz bizi arayıp para gönderiyorlar, biz de gençlerimize sahur veriyoruz. Ağrı daha da gelişecek daha da güzelleşecek" diye konuştu

Başkan Sayan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun faturasını ödemediği için evinin elektriğinin kesilmesine ilişkin ise şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi karanlığa sürüklemek için sivil itaatsizlik başlatmıştı ama bugün kendisi karanlıkta kaldı. Kendisi inat etti ancak ben sözleşme numarasını öğrenebilirsem bu gece ya da yarın Kılıçdaroğlu'nun elektrik parasını yatıracağım. Türkiye huzursuz olmasın. Bunu gündemden düşürelim. Biraz önce öğrenci kardeşlerim de teklif etti. 'Hepimiz 1'er lira verelim. Kılıçdaroğlu´nun faturasını ödeyelim' diye. Ben de bu teklifi makul gördüm. Siyasetin bu kadar ayağa düşmesi ve böyle küçük şeylerle uğraşması gerçekten ülkemiz adına son derece üzüntü verici şeyler. Ne yapmaya çalışıyor, anlamış değiliz. Kılıçdaroğlu kendini Gandi'ye benzetiyor. Oysa Gandi şiddeti sonlandırmak için sivil itaatsizlik yapıyordu. Kılıçdaroğlu da şiddeti körüklemek ve milleti şiddete çağırmak için sivil itaatsizlik yapıyor. 'Devlet idaresini ele geçireceğim' diye ortalıkta dolaşan bir insana, bu yakışmaz. 'Ben liderim, cumhurbaşkanı adayı olacağım' sözlerini aklından geçiren bir adamın böyle komik durumlara düşmesi, Türkiye ve siyaset adına üzüntü verici bir durumdur. Farz edin Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı ve bütün vatandaşlar inat etti, elektrik faturasını ödemediler. Ne olacak bu ülkenin hali ve ekonomisi? Mansur Yavaş'ın başlattığı askıda fatura vardı. Benim de ikinci ikametim Ankara'da ve ben de askıda faturaya destek olacağım. Kılıçdaroğlu'nun faturasını yatıracağım."DHA-Politika Türkiye-Ağrı / Merkez Ramazan DEMİR

2022-04-22 14:26:30



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